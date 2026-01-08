被黑了1／健康新城居民索閱海砂審查 北市府給「112行無文字」遮隱版
北市府大推都市更新，且提供海砂屋高容積獎勵誘因，促使許多屋主自發性或接到相關業者邀請逕向市府申請鑑定審查，繼CTWANT日前報導大安社區出現違法鑽孔公共區域情形，健康新城則有居民提出質疑，甚連出席審查會還疑被「請」出，索閱會議紀錄雖有給結論，四頁內容竟多達共64點、112行黑條的「遮隱版」，居民無奈自嘲說「被黑了」。
位於北市松山區延壽街、健康路一帶的健康新城社區，前身為婦聯眷村，於1992年改建為12層樓電梯大廈，共分A、B、C、D四區，各自獨立成立管理委員會；此次有住戶向CTWANT反映未遭到北市府公平合法合理待遇的為C區住戶，該區共六棟達235戶。
CTWANT調查，起因係在2022年間有住戶提到地下室停車場有漏水、磁磚脫落，即提出海砂屋檢測，很快地即推薦某建商進駐，還在社區管理委會成立都更小組，迄今演變到住戶擔憂有黑道介入，開會時遭恐嚇不敢發言，人心惶惶。
甚至還流傳有地下組織，分化社區居民凝聚力與向心力，最後則是讓民眾為了護衛家園，開始去看懂都更條例、學習開會議事規則程等，向北市府與法院爭取合法權益。
住戶告訴記者說，社區興建至今33年，居住環境生活機能佳，屋況尚佳，看實價登錄賣價約在每坪80多萬元，但不知為何，卻開始有人推都更議題，雖然讓旁邊老舊公寓住宅鄰居羨慕，但其實很多人一方面覺得居住安寧舒適，一方面應該有許多時間，可以慎選未來都更改建合作的建商，資訊愈加公開透明化，避免讓少數人決定社區的未來。
二年多前，就有住戶在2023年12月申請「高氯離子鋼筋混凝土建築物結構安全鑑定」檢測，大家在不知情、突然看到社區貼出通知紅單，才知道有人要做海砂屋檢測，在公共區域的樓梯間鑽孔。
「可是我們很多人不同意做檢測，先是報警處理，然後上網查資料，看到大安社區也遇到類似情況，才知道區分所有權人會議的重要性。」住戶因此主張，該項檢測未經區權人會議決定，同時也向北市都發局陳情，應停止該案審查。
住戶說，可是接下來有住戶在區分所有權人會議中「突襲」提出臨時動議，提議說可以承認之前海砂檢測的合法性，由於遭有心人士拿到許多住戶委託書而現場表決半數通過。
「現在已經有住戶委託律師，向法院提出告訴，該區分所有權人會議決議無效，並通知北市都發局」住戶告訴CTWANT記者說，可是北市府僅回覆說在法院未判決之前，仍繼續審查，「為何有爭議性的案件，市府不先停止？這明明是浪費納稅人的錢，審查委員到頭來白做工。」
甚且，「既然北市府還要繼續審查健康新城C區的海砂屋檢測鑑定，住戶就去現場出席審查會，並提出質疑的地方」住戶說，2024年4月起，「我們開始第一次出席會議，會後拿到完整的審查會議內容；第二次出席之後，收到的竟是一條條被遮住文字的『被黑了』的版本，僅給我們看到146字的結論內容。」
住戶說，2025年3月第三次出席審查會時，我們直接拿出北市府給的「被黑了」版本的會議紀錄，當場秀出給委員們了解，很多人看了嚇一跳議論紛紛，「主持會議的官員則吱吱唔唔地說，遮住的是技術性討論用語……」住戶回嗆說「我們是技術人員出身，看得懂專業名詞……看不懂也會搞懂……。」
自此，「原本我們可以全程參與審查會，這次之後，北市府人員就讓我們先發言提出疑惑、質疑等相關主張之後，美其名『請』我們離席，其實感覺是被趕出去的。」住戶說。
住戶不滿又無奈地說，北市府審查健康新城C區的就改成「閉門會議」，包括去年7月的審查會也是在住戶表達意見之後就必須離開，「可是，我們親眼看到別案的區權人參加整個會議呀，為何市府有差別待遇？嚴重影響市民的權益。」
CTWANT採訪北市府，建管處回覆表示，原考量個人資料保護及確保專業審查之中立性，為保全審查過程不受外界干涉以達公平客觀之專業認定，故原提供版本僅揭露結論並遮蔽個人專業意見部分。惟經本處重新檢討後，因鑑定審查結果涉及所有權人之重大財產權益，故自該次以後，對於所有權人申請閱覽「以前完整之會議紀錄資料」，本處審酌除個資部分，其餘內容皆配合提供完整內容。
建管處並強調，委員會對於所有審議案均採一致性標準，並非針對個案特殊處理。依據本會109年第10902次審查會議紀錄所定之「通案性審查原則」，並參照「臺北市高氯離子混凝土建築物鑑定報告文件審查及爭議處理委員會作業要點」第6點規定，因本委員會性質係針對鑑定報告文件內容進行專業審查，故所有權人應依委員會決議之程序進行陳述，並於陳述意見程序完結後即行離場。此項通案原則自109年起即已確立執行原則，以確保審查過程之客觀與專業判斷不受外界干涉。
關於共用部分取樣之爭議，係針對鑽心取樣行為是否屬「重大修繕」，應依規定召開區分所有權人會議討論並作成決議。先前「大安社區」案例因未經過區分所有權人會議決議，故送委員會審查時處以不受理退件；惟「健康新城C區」案，其取樣事宜業經區分所有權人會議決議通過，程序符合規定，故委員會依法繼續受理審查。
