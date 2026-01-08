被黑了2／都更美意從「海砂屋」吵起 成了拆毀市民安居樂業一把刀

台北市民高度關切房屋都更相關政策等。圖為民眾參加危老、都更博覽會情景。（圖／報系資料照）

北市松山區健康新城C區住戶向CTWANT反映，由於大安社區申請海砂屋鑑定涉及公共空間鑽孔取樣未取得區權會決議，建管處已退件不列入審查，而他們質疑遇類似情況卻未獲公部門同等待遇，正向法院提出告訴主張區權會議決議無效，等待法官審理。

CTWANT調查，該類爭議案近期愈增，北市建管處已於2024年3月宣布，公共空間高氯離子（海砂）檢測鑽心取樣如有爭議，未取得區分所有權人會議決議者，不得列入海砂屋鑑定樣本。

北市松山區健康新城C區住戶告訴記者說，依據北市都發局2024年3月27日的公函指出，「執行共用部分鑽心取樣期間，受鑑定之建築物區分所有權人提出異議時，為避免爭議應立即停止鑽心取樣，已完成鑽心取樣者，不得列為後續製作鑑定報告文件之樣本數」。

北市松山區健康新城C區住戶發現，海砂屋鑑定採樣涉及公共空間疑慮，當場抗議並報警處理。（圖／讀者提供）

住戶說，目前土木技師二度在該社區的檢測採樣涉及住戶抗議、爭議，依上述所稱公文解釋內容，應不得列入鑑定報告審查；加上很多取樣數集中在樓梯間，是否符合「氯離子鑽心手冊」規定之均勻原則，還需進一步確認；在此之前，市府承辦人員不能僅稱說「有來申請即收件」原則受理審查，而未加做好法律把關。

再者，積極推動都更案過程中的社區管委會的立場與態度，從台北市新隆社區、大安社區等案例中，皆可看到涉及司法訴訟爭議等，健康新城C區之案也有類似情況。

住戶在向法院提起區分所有權人會議決議無效部分，發現未依規約與社區議事規則準則規定，於開會前十五日以書面載明開會內容，通知各區分所有權人，也就是說，未透過正式提案、提前公告社區住戶有重大議案要討論，而逕向以臨時動議方式突襲表決通過，實質上無提案的文字內容加以說明。

「更弔詭的是，日前竟然有人提案，沒有區權人資格（意及非屋主）、沒有設籍在社區者，只要有居住在社區的事實，包括租客，皆可擔任社區管委會委員、主委，條件放寬到太誇張了。」住戶無奈地說。

根據CTWANT採訪熟稔房地產法規等的律師說，連他住家社區管委會的規約，也是開放「非區權人」都可以擔任管委會委員或主委，「原本很多人覺得社區事務繁雜讓有心去做的住戶去做，都可以；沒想到現在社區內部推動都更，一旦資訊被控制在部分人士，沒有完全公開透明化，衍生許多猜疑、分化與謠言，反而讓都更美意，成了拆毀市民安居樂業的一把刀。」

CTWANT採訪北市府，建管處回覆表示，關於共用部分取樣之爭議，係針對鑽心取樣行為是否屬「重大修繕」，應依規定召開區分所有權人會議討論並作成決議。先前「大安社區」案例因未經過區分所有權人會議決議，故送委員會審查時處以不受理退件；惟「健康新城C區」案，其取樣事宜業經區分所有權人會議決議通過，程序符合規定，故委員會依法繼續受理審查。

建管處並指出，在配套與獎勵方面，經鑑定公告為「須拆除重建」之建築物，享有放寬容積獎勵30％、減免房屋稅捐及拆除補助費每戶新臺幣20萬元，但所有權人亦負有停止使用及限期拆除之義務，逾期未履行將依裁罰基準處以罰鍰。截至114年11月25日，累積列管中之海砂屋共228處。自93年起，進入都更程序者共計119案，其中目前審查中65案，已核定54案。

