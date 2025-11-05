被點名代表綠營參選北市長 苗博雅：能被點名我就很榮幸了

台北市議員苗博雅。 圖:護國大遶境提供

[Newtalk新聞] 2026年地方選舉還有一年多時間，不過各黨正磨刀霍霍為明年選戰進行準備。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前也向民進黨中央遞表，爭取代表民進黨出戰台北市長選舉。不過，目前黨內外仍持續點名戰將，包括陸委會副主委梁文傑和台北市議員苗博雅都被點名代表綠營出征北市長。對此，吳怡農今日表示，被點名的候選人都有其優勢，而苗博雅則表示，自己被點名參選北市長已經很榮幸了。

吳怡農今日接受POP Radio節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。針對外界質疑他未曾勝選，也不曾擔任過公職的質疑。吳怡農以前總統蔡英文、前台北市長柯文哲及現任市長蔣萬安為例，表示民眾認同是候選人的主張和工作能力及其信任度，而他有政治圈外的實際歷練，更是他最寶貴的經驗，也是與其他人選最大的不同。

至於外界點名立委王世堅、吳思瑤、前民進黨秘書長林右昌、陸委會副主委梁文傑、苗博雅也是代表綠營參選北市長人選。吳怡農表示，民進黨人才濟濟，剛才提到每一個名字他都認識，且都是政治上的前輩，過去選舉也都有幫助過他，大家都有各自的專業、不同的經驗、自己的優勢，不同的候選人參選一定會有不同的亮點。

吳怡農表示，網路上只要有人發文，就會出現新的傳言與不同版本的名字，甚至名嘴各說各話，讓情況不斷擴大，這部分並非他所能控制。他強調，自己能掌握的，是回到基層、走進台北市的每一個家庭，與市民面對面交流，傾聽心聲、了解需求，這才是他最在乎、也最想親自去做的事。他也表示，成立壯闊台灣聯盟，過去5年「每天在做的，就是跑基層」。

對於被點名代表綠營參選台北市長一事，苗博雅表示，自己能被當作台北市長熱門人選，就已經很榮幸了，沒有正面回應是否有意角逐北市市長。

