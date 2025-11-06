被點名出戰台北市長選舉 梁文傑：不在規劃中

（中央社記者李雅雯台北6日電）外界點名陸委會副主委、前台北市議員梁文傑代表民進黨出戰台北市長選舉；梁文傑今天回應，這個不在規劃之中，現在的職位蠻有意義的。

大陸委員會（陸委會）6日下午召開例行記者會，由梁文傑主持。梁文傑於記者會後回應外界點名出戰台北市長選舉一事。

梁文傑表示，「我想可能是大家抬愛了吧，這個不在我的規劃之中，我覺得我現在做這個職位還蠻有意義的，謝謝」。

梁文傑過往曾任3屆台北市議員，2023年1月接任陸委會副主委一職迄今。

資深媒體人周玉蔻1日在個人社群發文點名，在很多人推薦的台北巿長綠營參選人名單中，終於看到一個亮點－梁文傑。外界紛紛議論梁文傑投入台北市長選舉的可能性。（編輯：周慧盈）1141106