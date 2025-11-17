被點名助太子集團幹部入境 前藍委限期《自由時報》一周內公開道歉

前立委李德維。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 跨國詐欺洗錢團體「太子集團」 上個月遭美國制裁後，台北地檢也在台灣發動大規模搜索，平面媒體日前則點名，國民黨立委林思銘與與前立委李德維等人關說協助入境。李德維今（17日）則發出聲明，抨擊該報導內容子虛烏有，惡意抹黑，完全與事實不符，限期《自由時報》應於一周內公開澄清並道歉，否則將依法提告。

就《自由時報》於11月8日刊登於頭版「太子集團中籍高層來台 爆找林思銘、李德維關說」報導，內容提及，據了解，集團董事長陳志的核心幹部劉學鋒、李丞丞均曾來台，甚至找上李德維、林思銘等人關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委涉入程度，包含有無金錢往來、是否涉及違法等。

李德維指出，《自由時報》指控渠與林思銘為涉嫌跨國詐欺洗錢的太子集團其陸籍幹部劉學鋒、李丞丞的入境向移民署關說，還查出劉學鋒來台的時間為2015年，李丞丞則是2017年及2018年。然而，林思銘與他於2020年才開始擔任第十屆立委，是要如何穿越時空來進行「幽靈關說」？《自由時報》憑空杜撰，時空錯置，簡直可笑至極，根本是「拿明朝劍斬清朝官」般的荒謬至極。

李德維指出，林思銘在11月13日在立法院內政委員會質詢時，即當面向移民署副署長謝文忠詢問該案，謝文忠也明確回應，林思銘委員確實沒有關切，且具有中國背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查。

李德維抨擊，連內政部移民署都予以否認該案被立委關說而放行，便是打臉《自由時報》最好的鐵證。但令人遺憾的是，移民署的澄清已見諸於許多新聞媒體，但《自由時報》迄今竟隻字未提，難道是烏龍爆料做獨家，自家翻車做獨漏？新聞的專業與倫理蕩然無存！

李德維不滿稱，11月7日《自由時報》楊姓記者致電求證時，因自覺坦蕩且內容過於荒誕不羈，離譜至極，除表示毫無所悉外，便不願加以理會與糾纏。詎料，親綠媒體卻據此大肆加油添醋，捕風捉影，而《自由時報》迄今亦未予更正或澄清，連基本的平衡報導都未見，已對他本人的名譽造成莫大的傷害。因此正告《自由時報》必須對該篇惡意抹黑的「毒」家報導，於7日內予以澄清並道歉，否則必將採取法律行動，以正視聽並阻歪風。

