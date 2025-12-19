被點名參戰台北市長 林右昌感謝大家幫找工作：我沒有參加2026大選的規劃

林右昌被點名參戰台北市長選舉。（鏡報李智為）

2026縣市長首長選舉將至，各黨也開始布局人選。據了解，近期民進黨前秘書長林右昌也被點名參選台北市長，對此，他今（19）日受訪時表示，「感謝大家幫我找選舉的工作，但我並沒有參加2026大選的規劃以及想法」。

林右昌今日下午出席TIA名人講堂「世界變局下的台灣－我在美國與以色列的第一線觀察」專題演講並且接受媒體聯訪。針對被點名選台北市長一事，林右昌說，這陣子以來自己關注包括全社會防禦韌性、高科技產業發展等課題，「思索台灣的未來是我現在最重要的工作，也是我對自己的期許與目標」。

林右昌說，至於選舉的事情，非常謝謝大家的關心與厚愛。他說，很多人一直幫他找選舉的工作，不過他個人並沒有參加2026大選的規劃以及想法，「最重要還是思索台灣的未來，謝謝大家的關心」。

記者追問，民進黨是否有徵詢他？林右昌則說，這陣子以來，自己就是不斷在思考台灣的未來，也反思民進黨過去的執政，這是身為政治人物應該做的工作，也是他現在最重要的事情。

至於選對會若徵召是否會推遲或義不容辭？林右昌再次強調，個人沒有任何參選規劃與想法，記者持續追問，若選對會徵召也不會答應嗎？林右昌笑著再說，「我想剛剛國語講得很清楚了，謝謝」。

