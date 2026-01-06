被點名參戰2026？陳佩琪拋「兩點考量」1情況：義不容辭

即時中心／張英傑報導



近來民眾黨積極布局2026選舉，還一度傳出前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪被點名去選澎湖縣長；民眾黨主席黃國昌5日還透露，自己有跟柯文哲建議，陳佩琪有無可能去選其他的地方？對此，陳佩琪今（6）日在臉書發文回應了！









陳佩琪說，知道民眾黨鼓勵選舉的聲音，不過自己的體力和精神狀態實在無力承擔。

她強調，從2024年9月就已經加入民眾黨成為終身黨員，黨公職候選人若有需要她去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適她去的，一定義不容辭。

