被點名參選北市長 鄭麗君：10年來從未深入思考過

台美關稅談判落幕，行政院副院長鄭麗君成關鍵功臣，更被點名代表民進黨參選台北市長。鄭麗君今晚接受媒體節目專訪時強調，這對自己而言已經是考古題了，「我很誠實地說，就是過去10年，問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

鄭麗君指出，自己有說過這個像考古題，在她擔任立委時，就有這樣的說法。另外，2020年卸任文化部長時，也有人說卸任是為了去選舉，可是事後證明沒有，自己就是照顧孩子。「我說過，我是一個說什麼、做什麼，做什麼說什麼的人，其實我也非常敬佩投入選舉的朋友，因為這是民主政治的核心」。

鄭麗君指出，她覺得自己是智庫出身，喜歡思考政策做政策，所以選擇一個她覺得可以為台灣奉獻的方式，來盡自己的一點心力。對於參選台北市長這件事，有沒有在妳的心裡，飄過那一個念頭？鄭麗君回應，「我很誠實地說，就是過去超過10年，問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

