被點名參選台北市長 林右昌：沒有任何規劃打算

民進黨台北市長人選遲未出爐，行政院長卓榮泰、立委王世堅屢被點名，近日也有媒體點名民進黨前秘書長林右昌出戰。對此，林右昌今（25）日受訪時表示，個人沒有任何規劃跟打算。

林右昌表示，謝謝大家的關心，這陣子到美國台灣高科技產業第一線參訪，甚至到了以色列還考慮到更危險的烏克蘭，就是希望掌握國際變動局勢，為台灣思考未來。

林右昌指出，至於2026台北市長選舉，自己已經說過很多次，「個人沒有任何的規畫跟打算」，也相信民進黨中央和選對會，一定會做最完整的全盤思考，提出最優秀的人選，來針對台北市未來發展提出願景，也承擔台北市民未來期待，希望大家給黨中央、選對會多一點時間，一定會提出最好的人選。

