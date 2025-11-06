被點名參選台北市長 梁文傑表態「不在規劃中」：目前職位很有意義

記者劉秀敏／台北報導

陸委會副主委梁文傑被點名參選2026台北市長（圖／翻攝自陸委會直播）

民進黨2026台北市長人選尚未定案，除了已表態爭取提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，包括立委王世堅、陸委會副主委梁文傑等人都被點名參選。對此，梁文傑今（6）日受訪回應，參選市長不在他的規劃之中，「我覺得我現在做這個職位還蠻有意義的。」

陸委會今日下午召開例行記者會，梁文傑會後受訪時，針對被點名參選台北市長，也明確回應：「我想可能是大家抬愛了吧，這個不在我的規劃之中，我覺得我現在做這個職位還蠻有意義的。」

現年53歲的梁文傑曾任三屆台北市議員，2022年以些微差距連任失利後，於2023年或陳建仁內閣延攬，接任陸委會副主委。

