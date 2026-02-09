被點名參選台北市長 鄭麗君苦笑回：10年來沒有深入思考過

行政院副院長鄭麗君近日接受媒體專訪回應是否參選台北市長一事。翻攝華視新聞YouTube



民進黨台北市長提名人選未定，由於行政院副院長鄭麗君台美關稅談判建功，黨內近日出現希望鄭麗君披綠營戰袍參選台北市長的呼聲。對此，鄭麗君近日接受華視《新聞高峰會》節目專訪再度回應此事：「我很誠實地說，就是過去10年，問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

鄭麗君近日接受《新聞高峰會》主持人陳雅琳專訪，分享台美關稅談判的背後秘辛，完整節目內容於8日播出。對於被點名參選台北市長一事，她表示：「還是要謝謝大家這個討論，我想這也是一個期待」。不過，她先前就說過這個像「考古題」，在她擔任立委時，就有這樣的說法。

鄭麗君說，2020年卸任文化部長時，也有人說卸任是為了去選舉，可是事後證明沒有，她自己就是照顧孩子，她強調：「我說過，我是一個說什麼、做什麼，做什麼說什麼的人，其實我也非常敬佩投入選舉的朋友，因為這是民主政治的核心」。

不過，鄭麗君也指出，她比較覺得自己是智庫出身，喜歡思考政策做政策，所以選擇一個她覺得可以為台灣奉獻的方式，來盡自己的一點心力。陳雅琳追問：「參選台北市長這件事，有沒有在妳的心裡，飄過那一個念頭？」鄭麗君此時皺起眉頭苦笑回應：「我很誠實地說，就是過去超過10年，問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

