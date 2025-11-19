被點名參選桃園市長？蔡其昌、王世堅反應曝

▲王世堅指著蔡其昌說，他很適合。（圖／擷取自畫面）

[NOWnews今日新聞] 媒體報導，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，民進黨立委王世堅與蔡其昌是合適人選。 對此，蔡其昌今（19）日受訪時駁斥，「 沒有這種事，一直幫我亂派工作」；在旁的王世堅則立刻指著蔡，「他、他，我覺得他會勝利」。

民進黨2026桃園市長選舉布局，台北立委王世堅、台中立委蔡其昌被點名是適合人選。對此，蔡其昌上午時回應，太多工作了！王世堅則指著蔡其昌笑說，「他、他最強，我覺得他會勝利」。

面對媒體的逼問，蔡其昌強調，「沒有這種事，一直幫我亂派工作，沒有啦！」

對於是否參選桃園，王世堅昨表示，蔡其昌很合適，但他不是，也完全沒有這樣想；他提到，他能回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，光是這一點就能寫到祖譜裡面，所以他不敢奢望。

