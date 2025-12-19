被點名台北市長活棋 林右昌：沒有參選2026的規劃與想法

民進黨前秘書長林右昌。資料照。陳祖傑攝



民進黨前秘書長林右昌因大罷免失敗請辭下台，隨後變得低調，但依然被點名是2026年代表民進黨參選台北市長的人選之一。林右昌今（12/19）天擔任「2025 TIA名人講堂」主講人，是他請辭後首度出席公開活動，被外界視為是為角逐台北市長初選暖身，不過他表示，個人並沒有任何參加 2026 大選的規劃以及想法，「我想最重要的還是思索台灣的未來。」

林右昌今天擔任「2025 TIA名人講堂」主講人，對於被點名是台北市長活棋，他表示，這陣子自己都在關注全社會防衛韌性、城市韌性，以及高科技產業發展，另外也關心AI世界下的國家治理，還有社會衝擊等課題，「思索台灣的未來，是我現在最重要的工作，也是我對自己的期許、目標。」

林右昌說，有關選舉，非常謝謝大家的關心、厚愛，不過他個人並沒有任何參加2026大選的規劃以及想法，「我想最重要的還是思索台灣的未來，謝謝大家的關心。」

至於黨中央有沒有徵詢意願？林右昌表示，自己過去一段時間不斷思考台灣未來，也反思民進黨過去執政情況，「我想這是身為一個政治人物應該做的工作，也是我現在最重要在想的事情。」

媒體追問，如果選對會徵召的話，會推辭嗎？林右昌重申，個人沒有任何參選的規劃、想法。

