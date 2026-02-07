被點名回彰化參選化解新北藍營提名僵局 劉和然：服務39年對新北有責任

劉和然(右)說，他在新北服務39年，對新北有熱情、有責任感。(記者黃子暘攝，資料照)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國民黨籍副市長劉和然出身彰化縣，正爭取黨內提名參選新北市長，潛在對手、國民黨籍台北市副市長李四川實力強勁，提名協調陷入僵局，外界有評論認為劉和然或可以回彰化縣參選作為退場、化解僵局，劉和然今(7)日在市政行程中受訪回應，他在新北服務39年，對新北有熱情、有責任感，「所以我未來的規劃還是在新北市持續的讓新北市越來越好」。

劉和然說，彰化縣長王惠美執政8年，應培養很多在地人才，而他自己大學畢業後就到台北縣(現新北市)開始服務，這39年來都在新北市這片土地服務，所以對新北有熱情、有責任感，「所以我未來的規劃還是在新北市持續的讓新北市越來越好」。

