被點名回鄉參選彰化縣長 劉和然：未來規畫仍在新北

新北市副市長劉和然7日受訪表示，未來的規畫仍是在新北市，持續的讓新北市愈來愈好。（新北市政府提供）

新北市副市長劉和然有意爭取參選下屆新北市長，但民調落後於另位熱門人選台北市副市長李四川，有人推薦劉回鄉參選彰化縣長，可說是同時解決新北與彰化人選難產的困境。劉和然7日受訪表示，未來的規畫仍是在新北市，持續的讓新北市愈來愈好。

劉和然說，王惠美縣長在彰化執政8年，應培養很多的在地人才，「我從大學畢業在台北縣到新北市，39年都在新北市這個土地服務，所以我會有熱情、也有責任感」，所以未來的規畫還是在新北市，持續的讓新北市愈來愈好。

