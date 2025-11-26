被點名戰桃園 季連成：賴總統徵召也會誠懇表達無意願

政務委員季連成26日出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」閉幕式，並在受訪時表示不會參與選舉。(記者劉信德攝)

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨部署2026選舉，有綠營人士點名政院政委、退役將軍季連成，認為他在花蓮救災的表現提升綠營聲勢，其背景能吸引民進黨向來缺乏的軍系票。對此，季連成今天下午受訪表示，「不要當真，一笑置之就可」，強調自己不會從事選舉；若賴總統徵召，他也會老實、誠懇地表達他沒有意願。

內政部25日起連續兩天在台北市集思交通部國際會議中心舉行「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇，季連成受邀在閉幕式致詞，並於會後接受媒體聯訪。

季連成表示，不要當真，一笑置之就可。他感謝對他期盼高的朋友們，不過每個人都有自己的專業屬性，他知道他的能力在哪裡、他的專業在哪裡，他不會去從事選舉。他認為，選舉應該交給長期對地方經營的政治人物，他還是回到自己的工作崗位上，專責他現在的工作，替全國的民眾、替政府多做一點事情。

媒體追問，若賴總統親自徵召，希望他可以出戰。季連成說，「我會很老實、很誠懇地跟總統報告，我沒有這個意願」，他覺得在政府部門做事，會比在縣市政府做事要來得更有成就感。

