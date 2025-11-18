被點名戰桃園 王世堅喊「不敢奢望」：回到立院已可寫入族譜

民進黨立委王世堅說不敢奢望選桃園市長。楊亞璇攝



2026縣市長選舉，民進黨台北、桃園市長徵召人選未明朗，傳出黨內點名民進黨立委王世堅出戰桃園市長。王世堅今（11/18）指出，「我不敢奢望」直言自己能回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，已經可以寫進祖譜了。

王世堅今下午受訪，傳出2026桃園市長選舉民進黨要出奇兵，王世堅與綠委蔡其昌都被點名，王世堅尬笑稱，蔡其昌很適合，「我不適合，我完全沒這麼想」。

他表示，自己能夠回到立法院，已經是人生最大的光榮，他能回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，已經可以寫到祖譜了，「所以我不敢奢望」。

媒體問及，醫師沈政男建議吳怡農要選台北市長前，先好好看王世堅「從從容容」的質詢，學會從議員做起。對此，王世堅說，吳怡農本來就很強，吳怡農對上蔣萬安很好，雙帥對決很有看頭。

王世堅指出，吳怡農各項準備也都做得很好，自己很看好他，也看好行政院副院長鄭麗君、綠委莊瑞雄、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜等人，「他們都很強」，民進黨正在做最後評估，相信民進黨一定會讓最強的人選出來，這是正確的事情。

