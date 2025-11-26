被點名挑戰張善政選桃園市長 季連成：徵召會誠懇表達無意願

季連成在花蓮救災擔任總協調官，一句「我沒有權力我有責任」獲得好評。（行政院提供）

民進黨布局2026縣市長選舉，桃園要推出哪位選將備受矚目，民進黨立法委員王義川、蔡其昌及總統府副祕書長何志偉都被點名，還有綠營人士認為在花蓮救災表現亮眼的政院政委、退役將軍季連成，能夠挑戰現任市長張善政，背景也能吸引軍系票。對此，季連成今天（26日）受訪表示：「不要當真，一笑置之就可。」稱會誠懇向總統賴清德報告，並無這樣的意願。

季連成今天參加「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇，會後受訪被問到是否有可能披綠袍競選桃園市長，他笑著回應：「不要當真，一笑置之就可。」對於外界期盼非常感謝，但每個人都有自己的專業屬性，他清楚知道自己的專業、能力在哪，所以不會去從事選舉，會在自己的工作崗位上，替全國的民眾、政府多做一點事情。

媒體進一步追問若賴總統親自徵召，該如何應對？季連成依然不動心：「我會很老實、很誠懇地跟總統報告，我沒有這個意願。」坦言自己在政府部門做事，會比在縣市政府做事要來得更有成就感。

季連成歷任陸軍第八軍團指揮官、國防部參謀本部副參謀總長及陸軍副司令，在花蓮光復鄉救災展現執行力，讓原本粗估要花2個月的時間完成災後復原，得以在20天內達成；他60歲退休後遊山玩水，在紐西蘭旅遊期間收到邀約，擔任總統府全社會防衛韌性委員會執行秘書，也是退役中將出任政務委員職務的第一人。





