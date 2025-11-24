被點名挑戰張善政 季連成回應了

2026桃園市長選舉，日前傳出行政院政務委員、退役中將季連成被視為可能人選，認為他在花蓮救災的表現提升綠營聲勢，軍事背景更能吸引民進黨向來缺乏的軍系選票。季連成今（24）日也對此做出回應。

根據《中天新聞網》23日報導，民進黨力拼收復桃園失土，黨內可能的參選者包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰、公平會前主委彭紹瑾、立委王世堅、蔡其昌、外交部長林佳龍等多人。

報導指出，有一名綠委與一名在地議員私下盛讚，行政院政務委員、退役中將季連成可能成為夢幻王牌。

季連成軍事資歷完整，歷練旅長、師長、陸軍第十軍團副指揮官、參謀本部副參謀總長、陸軍副司令，2018年以中將退役，去年入閣擔任政委。他上月進駐花蓮光復鄉中央災害應變中心前進協調所，動員軍方、整合政府和民間人士完成清淤，穩健指揮，表現亮眼。

由於桃園有許多軍事基地，包括陸軍司令部、陸戰66旅、陸軍機步269旅、21砲指部，加上中壢、龍潭等眾多新村、眷村，軍系、軍眷一向是民進黨很難拉到的票，如果季連成出馬，軍系、軍眷選民對季連成會比較認同。

不過，季連成今日也對此傳聞回應，根據《NOWnews今日新聞》獨家報導，季連成說，「沒有想過去選縣市長，沒有」。

