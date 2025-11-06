被點名是參選台北市長「黑馬」？梁文傑：不在我的規劃中

陸委會副主委兼發言人梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨備戰2026縣市長選戰，台北市長參選人仍未定，目前僅吳怡農遞交參選意願書，陸委會副主委梁文傑則被點名是「黑馬」。梁文傑今日受訪表示，「我想這個可能是大家抬愛了吧，這不在我的規劃之中，我覺得現在做這個職位還滿有意義的」。

梁文傑擔任陸委會副主委以來，面對各種中國議題，在記者會上講話慢條斯理卻很嗆辣，尤其是推眼鏡、喝水的招牌動作，引發網友熱議，圈粉無數，日前更被媒體人周玉蔻點名，代表綠營參選2026台北市長。

對此，梁文傑今日受訪表示，「我想這個可能是大家抬愛了！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這個職位還滿有意義的」。

