被點名是好人選 何志偉感謝王世堅鼓勵：尊重黨的安排

民進黨立委王世堅今（19）日受訪談及桃園市長提名布局，罕見主動高度肯定同黨立委何志偉，表示他「準備比較多也比較深入」，並稱其勤勞、溫和、謙虛，「是一個很善良的孩子」。王世堅透露，何志偉規劃參選桃園市長「已有一年之久」，期間深入地方基層，對桃園市政提出多項研究與思考，認為若桃園形成四黨競爭，「何志偉會是一位很好的人選」。

外界曾以「堅偉大戰」形容過去的黨內競爭情形，王世堅再次嚴正否認，強調「沒有沒有，我絕對沒有」，並指出過去競爭早已翻篇。他也表示，自己不主動對外表態支持任何特定人選，以免被誤解「像在相請人」，強調「完全沒有那個想法」。

談及黨的提名機制，王世堅表示，民進黨若在各縣市推出優秀人選，各地方都會有強力的輔選團隊。他雖身在台北，但若有需要，「一通知我，我絕對隨傳隨到」，展現願意投入輔選的態度。

至於是否認為何志偉比王義川更適合，王世堅不願作比較，僅表示兩人「各有特色」。他進一步稱，何志偉年輕、肯學習、態度謙虛，若由他參選，「也是一種加分，會讓對手萬萬想不到」。他也引用先前藍營說法，既然強調不會因為對手年輕而歧視，那就讓年輕人上場。

對於王世堅的肯定，何志偉今日也回應表示：「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排。」強調自己會秉持初衷，按照黨的程序與步伐前進。

↑（圖片由何志偉辦公室提供）

