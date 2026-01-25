被點名是綠新竹縣長選戰「B計畫」 范雲：沒考慮過選舉

2026年新竹縣長選戰，國民黨內競爭激烈，民進黨人選也難產，身兼民進黨主席的總統賴清德屬意竹北市長鄭朝方，但鄭意願不高，據傳綠營有「B計畫」，是由綠委范雲出馬。不過，范雲表示，自己從來沒有考慮過選舉。

范雲。（圖／翻攝自范雲臉書）

根據《鏡報》報導，賴清德原本屬意由鄭朝方參選新竹縣長，甚至曾南下新竹與鄭朝方密談長達2小時。然而鄭朝方的參選意願並不高，據傳綠營內部已準備好「B計畫」，將由以新竹為責任區的范雲參選。

竹北市長鄭朝方為民進黨參選2026新竹縣長有力人選。（攝自鄭朝方臉書）

對此，范雲澄清，自己從來沒有考慮過選舉，在新竹縣服務一年多以來，主要聚焦在處理教育相關議題，而她也感受到新竹縣比起她過去服務過的台北市大安區和花蓮縣更為艱困。范雲指出，鄭朝方施政獲得不分黨派的選民一致肯定，是民進黨唯一有機會翻轉新竹縣的人選。

延伸閱讀

逢人就被問！藍營台中市長協調膠著 羅廷瑋急喊話

女警恐嚇「開槍」盧秀燕被羈押 父發聲揭遭長期職場霸凌孤立

藍台中市長布局盧秀燕盼2月中旬前定案 楊瓊瓔：選出最強人選