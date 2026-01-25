被點名是綠新竹縣長選戰「B計畫」 范雲：沒考慮過選舉
2026年新竹縣長選戰，國民黨內競爭激烈，民進黨人選也難產，身兼民進黨主席的總統賴清德屬意竹北市長鄭朝方，但鄭意願不高，據傳綠營有「B計畫」，是由綠委范雲出馬。不過，范雲表示，自己從來沒有考慮過選舉。
根據《鏡報》報導，賴清德原本屬意由鄭朝方參選新竹縣長，甚至曾南下新竹與鄭朝方密談長達2小時。然而鄭朝方的參選意願並不高，據傳綠營內部已準備好「B計畫」，將由以新竹為責任區的范雲參選。
對此，范雲澄清，自己從來沒有考慮過選舉，在新竹縣服務一年多以來，主要聚焦在處理教育相關議題，而她也感受到新竹縣比起她過去服務過的台北市大安區和花蓮縣更為艱困。范雲指出，鄭朝方施政獲得不分黨派的選民一致肯定，是民進黨唯一有機會翻轉新竹縣的人選。
延伸閱讀
逢人就被問！藍營台中市長協調膠著 羅廷瑋急喊話
女警恐嚇「開槍」盧秀燕被羈押 父發聲揭遭長期職場霸凌孤立
藍台中市長布局盧秀燕盼2月中旬前定案 楊瓊瓔：選出最強人選
其他人也在看
藍台中市長人選難產！鈕則勳點出5大隱憂：別把支持者當塑膠
年底就是九合一大選，藍綠白陣營都在積極布局，其中台中市長部分，民進黨已經提名立委何欣純參選，國民黨目前仍陷入「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔和立院副院長江啟臣仍僵持不下，讓藍營基層非常擔憂。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳點出，藍軍在台中已出現5大隱憂，呼籲國民黨別掉以輕心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
新竹市長選戰藍白合 綠營：提最強人選
為號召青年投入地方選舉，2024年曾代表民進黨參選竹市立委的陽明交大法律學者林志潔昨辦民主營隊，面對綠營新竹市長人選不明...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍營基層焦慮台中市長未定 江啟臣：怎麼處理要問黨中央
立法院副院長江啟臣今天上午在立委羅廷瑋及台中市議員林霈涵陪同下，到建國市場向大家拜早年，並送上「馬上幸福」春聯，祝福大家新年快樂；不少攤商及民眾豎起大拇指，為江加油，還有攤商送上粽子、菜頭或蒜，祝福江「包中、好采頭、凍蒜」。媒體詢問針對下屆台中市長提名，藍營人選遲遲未定，引發基層焦慮，江啟臣對此表示自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
比攀101還猛？國道目睹「真人走鋼索」 全網看傻：心臟快跳出來
就在美國攀岩好手艾力克斯・霍諾德徒手登上台北101之際，有民眾行經國道1號南下中壢段五楊高架時，意外發現高壓電纜上竟有人在行走，畫面曝光後迅速引發熱議，直呼這難度完全不輸攀登101。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10則留言
鄭麗君選台北市長？黃揚明揭她最大弱點：將讓蔣萬安未來政治路更好走
民進黨究竟要派誰參選2026台北市長？近期傳出領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被點名是參選北市長的熱門且最強人選，就連立委王世堅也盛讚是最適合人選。不過，資深媒體人黃揚明卻直言，若鄭被提名其選舉團隊如何籌組和磨合是考驗外，而且對現任市長蔣萬安而言，恐會讓他未來的政治路更加順遂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
再戰高嘉瑜！吳欣岱搶攻港湖議員：跟人民站一起才重要
台灣基進祕書長吳欣岱投入北市南港、內湖議員選戰，即將與民進黨前立委高嘉瑜再度交手，吳欣岱25日到內湖737市場掃街時，則表示中央層級選舉是單一席次會有對決的問題，多席次的議員選舉，要看誰跟人民真正站在一起才更加重要，此外今天也強碰藍營港湖擬參選人陳冠安及力拼連任的民眾黨港湖議員陳宥丞，吳欣岱強調小黨不會砸大錢打選戰，而是聚焦「政策討論」努力改變民眾的生活。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台中市長人選 盧秀燕：協調未成功就初選
[NOWnews今日新聞]國民黨2026台中市長選舉，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均不相讓，引發藍營基層焦慮。對此，台中市長盧秀燕今（25）日回應，倘若第2次協調若未能成功，就要趕快舉行初選，希望提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
新竹護城河市集圓滿落幕！單日破萬人次、創造百萬消費動能
記者曾芳蘭／竹市報導 新竹市「護城河新春選物市集」二十五日於護城河畔圓滿落幕，活動以…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新竹縣長黨內初選殺到刀刀見骨 政壇人士分析藍營難整合
國民黨新竹縣長黨內初選徐欣瑩和陳見賢競爭激烈，殺得刀刀見骨。由於黨中央拍板初選將採民調和黨員投票七三制方式定輸贏，徐欣瑩認為全民調才是最公平。至於陳見賢接連上直播節目，強調自己不是黑道，還秀出「良民證中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台北101徒手攀爬：霍諾德僅91分鐘登頂，妻子笑稱「不要再做了」
台灣總統賴清德發文恭賀霍諾德，讚揚他勇敢無懼，並感謝「促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 10則留言
吳琪銘宣示「交棒」兒子吳昇翰 初選造勢邀綠營大咖力挺
民進黨籍立委吳琪銘之子吳昇翰擬投入新北市土樹三鶯地區議員選舉，今（25）日在土城舉辦首場大型造勢活動，除同黨籍市長參選人蘇巧慧到場相挺外，黨內重量級人物如前祕書長林右昌、立委王世堅等人都到場力挺。吳琪銘說，這是配合黨政策扶植年輕人，他在幾天正式交棒給吳昇翰，期待他繼續為地方爭取更多福利建設。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 70則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 50則留言
(影) 張又俠落馬後北京震盪! 驚見軍隊封路急進首都 傳下一個要抓的是「他」.....
[Newtalk新聞] 隨著張又俠遭清洗的消息在海外持續發酵，多個 X 平台帳號與異議人士再度拋出大量的說法，從秦城監獄關押名單、解放軍人事「大換班」，到北京街頭軍車調動畫面，描繪出解放軍高層權力結構正處於高度不穩定狀態。 X 帳號「多倫多方臉」@torontobigface 嘲諷稱，秦城監獄「已能組建一個影子內閣」，並點名薄熙來、陳良宇、令計劃、周永康、傅政華等人，甚至將郭伯雄、張又俠、何衛東列為「軍委副主席」、李尚福與魏鳳和列為「國防部長」，以此諷刺中共歷年高層與軍方整肅規模。 另一名 X 用戶 Petrichor @Jam79922967 則列出一份所謂「軍隊大換班」名單，聲稱多名中將暫時主持軍委政治工作部、軍委紀委、政法委，以及陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警部隊工作，並稱「之前上將全部陣亡」。相關說法缺乏任何官方文件或權威媒體佐證，真實性高度存疑。 矢板明夫臉書貼出中共二十大後中央軍委合成圖，多名高層被畫上紅叉，點出解放軍高層接連遭清洗的權力動盪。 圖:翻攝自矢板明夫俱樂部臉書 X 帳號「向陽」@TheXiangYang 則以敘事方式描述，主席台上原本屬於張又俠的座位「空得扎眼新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 49則留言
中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」
現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親並肩作戰。BBC NEWS 中文 ・ 14 小時前 ・ 52則留言
習近平為何做掉自己的軍隊副手？《華爾街日報》獨家：張又俠涉嫌賣官、還對美國洩露核武參數
中共中央軍委副主席張又俠被指控涉嫌嚴重違紀違法、甚至被立案調查，成為習近平整肅解放軍又一隻即將中箭落馬的大老虎。但中共目前仍未給出具體的涉案內容，《解放軍報》的社論也只說張又俠「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。不過《華爾街日報》25日獨家報導，張又俠被指控對美國洩露核武參數，並為收受賄賂干預人事任用、連國防部長的職位都被他拿來賣。《華爾街日報》引用知情人士說法......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 40則留言
張又俠被整肅 他評還有戲：習近平更有狀況
[NOWnews今日新聞]中共日前宣布中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，決定立案調查。對於習近平整肅張又俠，政經評論員吳嘉隆評論，這與委內瑞拉中國雷達完全失靈有關，嚴重打擊中國威望與信譽，有人認為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 62則留言
若鄭麗君堅決不選2026台北市長 學者預言民進黨後手：這人將成犧牲打
2026縣市首長選戰腳步逐漸逼近，各黨派都在布局中，在台北市長人選上，民進黨尚未有定案，行政院副院長鄭麗君率團赴美進行關稅談判有功，被點名出戰北市。對此，淡江大學助理教授何景榮在節目《新聞大白話》分析，鄭麗君是總統賴清的最屬意的人選，若她不選的話，那可能會讓這人去當犧牲打。針對被點名參選台北市長，行政院副院長鄭麗君日前在行政院記者會表示，「這是考古題了，我......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 143則留言
習近平整肅張又俠 他示警台海軍事風險上升
[NOWnews今日新聞]中共日前宣布中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，已決定對2人立案調查。對於習近平整肅張又俠，行政院前政委張景森認為，兩人落馬後，高層權力更加...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 75則留言
鄭麗君選北市當練兵？蔡正元斷言她劍指大位
[NOWnews今日新聞]2026將舉行地方首長大選，台北市長蔣萬安將競選連任，民進黨的人選仍未定。不過，近日台美關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲高。對此，前立委蔡正元認為，如果綠營派出鄭麗君...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 57則留言