被點名為「奇兵」選桃園市長 蔡其昌急喊：沒有這種事、別亂派工作給我

記者盧素梅／台北報導

民進黨積極備戰2026年地方大選，但台北、桃園選將仍未明朗，有媒體報導稱，民進黨在2026桃園市長選舉要出奇兵，包括民進黨立委王世堅、蔡其昌都被點名。對此，蔡其昌今（19）日回應時表示，沒有這種事、「不要亂派工作給我」，而王世堅則在一旁打趣說「他最強，我覺得推他會勝利。」

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。

廣告 廣告

被點名為「奇兵」選桃園市長的蔡其昌、王世堅，今天上午出席財政委員會聯席委員會，蔡其昌被問到是否要選桃園時表示，「太多工作給我了」；一旁的王世堅被媒體詢問是否有意願選桃園？王世堅笑著拍拍蔡其昌的肩膀說「他最強！我覺得推他會勝利！」

面對媒體追問是否有意願選桃園？蔡其昌無奈強調，「沒有這種事！」不要亂派工作給他，「沒有啦！」

更多三立新聞網報導

藍諷高市早苗像「車力巨人」！綠委怒批人身攻擊：為了附和馬英九洪秀柱

全民國防手冊普發！藍批消化預算 林楚茵反嗆：只有藍白才能愛花就花

何鷹鷺喊「早日統一」遭國民黨停職！立院綠黨團批雙標：殺雞儆猴

國民黨2028難重返執政？黃暐瀚分析最新民意：將是勝敗關鍵

