被點名特權代表！應佳妤認確實有：感謝應曉薇給她一切「絕非不法所得」

政治中心／施郁韻報導

國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤承認確實擁有Privilege，「我最想感謝的，就是我的媽媽」。（圖／記者楊佩琪攝）

近期在Threads上關於「Privilege特權」的討論很多，更有網友推出了一項「台灣特權量表」，國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤承認自己確實擁有Privilege，「而我最想感謝的，就是我的媽媽」。

應佳妤1日在臉書發文表示，最近關於Privilege的討論很激烈，也有不少聲音指她就是所謂的Privilege代表，「面對這些說法，我選擇不逃避，我承認自己確實擁有Privilege，而我最想感謝的，就是我的媽媽」。

應佳妤表示，應曉薇是一位單親媽媽，在高壓的工作與長年被放大的檢視下，把她照顧長大，「她給我的，不只是衣食無虞與出國留學的機會，而是一個相對穩定、被支持的成長環境，這些，確實是Privilege。」

應佳妤說，這些Privilege不是靠不正當的方式得來的，外界對媽媽有很多指控，甚至說媽媽貪污，「對此，我必須很清楚地表達立場。我相信我的媽媽沒有。」

應佳妤提到，「我看到的，是她長年努力工作、承擔責任，也承受壓力，她給我的 Privilege，是時間、陪伴與價值觀，是在困難時仍然選擇正直與不逃避的態度，而不是任何人口中的非法所得」。

最後應佳妤表示，「如果要談Privilege，我願意承認自己擁有，但如果要用這個詞來否定一位母親的努力與清白，我無法接受」、「我感謝媽媽給我的一切，也願意為她站出來，清楚、冷靜、堅定地說，她沒有做錯事。」



