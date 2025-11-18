被點名當「奇兵」選桃園 王世堅不奢望：回立院已可寫進族譜

王世堅今在立院受訪。

民進黨立委王世堅今（18日）被媒體問及，有報導稱他可能成為民進黨在2026年桃園市長選舉的「奇兵」人選，他立刻表示自己不適合，並強調能回到立法院已是人生最大光榮，甚至可以「寫進族譜」，不敢奢望參選桃園市長。

明年九合一大選將於2026年11月28日舉行，目前民進黨正積極佈局縣市首長人選，有媒體先前報導指出，桃園市長選舉可能推出「奇兵」，包括立委王世堅與蔡其昌等人。

對此，王世堅今日在立院受訪被問到時，表示蔡其昌很適合，但自己則不適合，他完全沒這個想法，認為能夠回到立院為國家社會發聲，已經是人生最大光榮，已經可以寫進祖譜了，不敢奢望參選桃園市長。

廣告 廣告

王世堅另談及台北市長選舉，對於醫師沈政男建議壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，應先好好學習王世堅「從從容容」的質詢，從議員做起，他指出，吳實力強勁，對上爭取連任的國民黨對手蔣萬安將是「雙帥對決」，且準備充分，所以自己也看好他。

同時，王世堅也點名黨內其他優秀人選，包括行政院副院長鄭麗君、立委莊瑞雄、秘書長徐國勇及前立委高嘉瑜，並表示民進黨正進行最後評估，相信一定會推出最強的人選。





更多《鏡新聞》報導

女清潔隊員通勤遭違規物流車撞死 台中環保局啟動關懷機制

「沒辦法選戰場」被解讀有意選北市 沈伯洋：選舉不在規劃內

全民國防手冊普發每戶1本 總經費6447萬「平均每本5.86元」