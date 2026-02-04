被點名親征選高雄市長？柯文哲無奈：別一直派工作給我啦！

2026九合一選舉將於11月28日投票，藍綠白各黨都持續在各縣市布局。日前民眾黨主席黃國昌透露，在野黨最大戰略目標就是「打下高雄」，並稱戰略布局最佳人選就是前主席柯文哲。對此，柯文哲無奈笑稱，「又要派我去選哪裡？我被點幾個地方了？你們不要一直分派工作給我好不好」。

民眾黨前主席柯文哲被點名選高雄市長。（圖／中天新聞）

黃國昌昨日接受《聯合報》專訪，談到2026九合一選舉布局，他提到柯文哲近日頻頻南下，就是要拓展支持度和影響力，並表示在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」，最佳人選就是柯文哲。

民眾黨今（4）日召開「眾馬奔騰 萬眾同欣」春節小物開箱記者會，媒體問到柯文哲是否會考慮參選高雄市長？柯文哲先是面露疑惑表情，接著反問記者，「你們又要派我去選哪裡⋯高雄？我被點了幾個地方？呵呵呵，好啦好啦，下一題」，隨後才無奈苦笑地說，「你們不要一直分派工作給我好不好？」

國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照／中天新聞）

對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，高雄市的確是綠營盤勢比藍營還要強的一個選區，唯有在野黨團結合作，才有可能勝選。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則回應，任何人想要以政治分贓或政治利益來思考，藉此影響高雄未來長遠的發展，相信高雄市民是絕對不會同意和認同的。

