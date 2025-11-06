被點名角逐選台北市長 梁文傑：不在我的規劃中

梁文傑今日回應，參選市長不在他的規劃中，更直言現職很有意義。（本刊資料照）

陸委會副主委兼發言人梁文傑被點名為「黑馬」，若參選台北市長的話會常為一大亮點。對此，梁文傑今日回應，參選市長不在他的規劃中，更直言現職很有意義。

民進黨備戰2026年縣市長選戰，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳吳怡農遞交參選意願書台北市長，至於民進黨昨（5日）拍板徵召立委蘇巧慧參選新北市長。資深媒體人周玉蔻1日於臉書撰文，提及在很多人推薦的台北市長民進黨參選人中看到亮點──梁文傑。

不過，梁文傑今（6日）於陸委會例行記者會被問及此事，「這個可能是大家抬愛了吧，這不在我的規劃之中，我覺得現在做這個職位還滿有意義的」。而梁擔任陸委會副主委以來，面對中國議題，精闢回應、推眼鏡、喝水等動作均引發網友熱議。

