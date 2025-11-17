被點名選北市長 沈伯洋「戰士很難選擇戰場」：看黨中央怎麼做

立委沈伯洋被點名選台北市長，他表示戰士很難選戰場，黨中央怎麼做，他就怎麼做。資料照。廖瑞祥攝



民進黨2026台北市長人選備受關注，除了已表態有意參選的壯闊台灣理事長吳怡農外，聯電創辦人曹興誠也點名立委沈伯洋。沈伯洋今（11/17）受訪表示，目前黨內沒有找他溝通，但戰士很難選自己的戰場，黨中央怎麼做，他就怎麼做。

沈伯洋今接受《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，他坦言曹興誠跟他提過選台北市長的事，但自己還是立委，就專心在國會，做好位子上的事。

擔心被圍攻守不住 會影響各地選情

「我已經是藍白的大標靶」，沈伯洋說，如果參選，藍白會覺得太好了，有目標可以一直攻擊，但台北是媒體焦點，如果被攻擊又沒有守住，會害到宜蘭、新北、桃園，甚至是中南部選情，要特別謹慎，相信選對會會做出判斷。

如果黨中央要求他選？沈伯洋透露，黨內目前沒有找他溝通，自己對選舉的了解絕對不如其他人，但國家現在在作戰，「戰士很難選擇自己的戰場」，就是看黨中央怎麼做、他就怎麼做。

讚吳怡農非常優秀 微調戰略有機會

沈伯洋也說，吳怡農非常優秀，形象、學歷都很好，要選台北市也沒有問題，只是之前戰略以不攻擊對方、以政見為主，相信他會在過程中學習，只要稍微改變一下選戰模式，還是有機會。

沈伯洋覺得，雖然選舉還很長，但仍要盡快整合，擔心中國介選，除了地方議員本來就是中國接觸重點，地方選舉也因為票比總統選舉少，更容易被干預。

