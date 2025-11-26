被點名選北市長 王世堅推薦鄭麗君是非常好的國之棟樑

民進黨立委王世堅。資料照片



立委王世堅被點名代表民進黨參選2026台北市長，今(11/26)日他受訪時表示，許多人都比他適任的多，而他最推薦的是行政院副院長鄭麗君。他說，鄭麗君「學養俱佳、才貌雙全」，「我認為她是一個非常好的國之棟樑」。

立法院財政委員會今日召開財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境會聯席會議，審查或處理「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算(114年度)」及「114年度中央政府總預算追加預算」決議，立委王世堅出席委員會時接受媒體聯訪。

王世堅被問及吳怡農今日公布綠營5位潛在台北市長參選人互比式民調的看法，他表示，「我不曉得，這真的很抱歉」，現在民調很多，自己幾乎沒有看，只看過2份，結果都差不多。民進黨在提名上並非只依據民調作為唯一標準，民調只是參考之一，黨內還有選對會與黨主席，會根據不同狀況做出判斷。

有媒體詢問，昨(25)日出席節目時與主持人打賭，如果民進黨徵召他參選台北市長，他將發送100份雞排；若民進黨未徵召，則由節目主持人發送100份雞排，對此王世堅表示，當下沒想那麼多，節目上推薦了2位很優秀的青年，所以在那樣的情況下，是主持人臨時提起的，這跟運氣什麼的都無關。

對於看好誰能出馬代表民進黨挑戰蔣萬安?王世堅說，許多人都比他適任的多，而他最推薦的是行政院副院長鄭麗君，鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，1年多以來，在中常會中常有政務交辦給她，她都使命必達，並提供很好的判斷給中常委與賴清德主席參考。

王世堅認為，鄭麗君不但能力強，還懂得如何溝通與說明政策，像這次交涉關稅的議題，自己曾兩度到行政院聽她的說明，內容詳盡完整，並不會因為外界誤解或輿論壓力，而將不該公開的或仍在談判中的外交機密一股腦地說出來。王世堅大讚「她是一個非常好的國之棟樑」，有比他更適合、更強的人選，那一定是最強的出來，他認為是不會輪到他的。

