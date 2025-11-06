被點名選台北市長？梁文傑回應了

陸委會副主委梁文傑。資料照



前民進黨台北市黨部主委吳怡農近期申請將參加台北市長初選，外界除了點名立委王世堅，也點名陸委會副主委梁文傑，他今（11/6）日回應：「大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得我現在做的職位很有意義。」

迎戰2026年地方縣市首長選舉，民進黨選對會近期陸續拍板各縣市徵召人選或是初選辦法，前立委段宜康與前政務委員都認為可以推非綠營人選，而吳怡農已經遞件申請，而外界也討論具有話題性的王世堅，名嘴周玉蔻則點名近期在公開發言上備受關注、人氣爆紅的梁文傑。

梁文傑畢業於台大政治學系、曾赴英國就讀倫敦政經學院，返台後擔任幕僚、從事多本書籍翻譯工作，爾後擔任台北市議員，是黨內了解兩岸事務與中國政策的中壯世代，自2023年擔任陸委會副主委，自2024年5月20日起擔任陸委會發言人，因為經常在例行記者會中迸發金句，受到外界關注。

梁文傑本身並沒有臉書帳號，但有支持者創立粉絲專頁，目前已經有1.3萬人按讚，他在記者會上的發言，招牌的推眼鏡、拿馬克杯喝水等動作經常被剪輯上網。針對外界點名他參選台北市長，他僅簡短回應：「大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得我現在做的職位很有意義。」

