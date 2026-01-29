被點名選台北！總統大讚卓榮泰政績 綠立院黨團：任何人都是可能的

記者楊士誼／台北報導

行政院長卓榮泰被點名參選台北市長，鍾佳濱表示，後續會推出什麼候選人，相信黨中央必然會推出最有勝選把握的人，任何人才都是台灣國家的人才，任何人都是可能的人。（圖／行政院提供）

身兼民進黨主席的總統賴清德28日在中執會上大力稱讚卓榮泰內閣「會做事」，希望黨內廣為宣傳。而對於卓榮泰是否出戰台北市長？立院民進黨團幹事長鍾佳濱今（29）日表示，後續會推出什麼候選人，相信黨中央必然會推出最有勝選把握的人，任何人才都是台灣國家的人才，任何人都是可能的人。

鍾佳濱表示，行政院向立法院負責，但是院長由總統任命，卓榮泰接任院長後推動的各項工作，昨天身兼民進黨主席的總統也在會議上公開說明，這些年來卓榮泰的團隊不管在應對風災、台中非洲豬瘟疫情擴散時都應對得宜，也大力照顧弱勢，包括調高老農津貼等。

鍾佳濱指出，總統也強調「台灣好生活」，好生活需要行政團隊共同創造，因此肯定行政院團隊的表現，也包括在關稅談判上獲得舉國肯定，因此接下來年底選舉中應該要強力推銷、說明中央施政才是地方的倚靠。他表示，希望未來提名的候選人都能秉持行政團隊的用心造福全民，這是總統特別提出行政團隊表現的重要因素。鍾佳濱說，至於後續會推出什麼候選人，相信黨中央必然會推出最有勝選把握的人，任何人才都是台灣國家的人才，任何人都是可能的人。

