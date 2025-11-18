被點名選桃園市長！王世堅笑回立院很光榮：為國家做事可以寫到族譜了

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭到中國通緝，更揚言全球抓捕，靠「從從容容」金句被評「反攻大陸成功」的立委王世堅今（18）日被問及「要不要救一下沈伯洋」時表示自己沒有資格，沈伯洋安全上絕對不會有問題。而被點名可以跟蔡其昌參選桃園市長，王世堅則笑喊「我不適合」，他說，回到立院已經是他最大的光榮，為國家和社會做點事，已經可以寫到族譜了。

王世堅下午受訪被問到「要不要從從容容的救一下沈伯洋？」他旋即笑著表示「我不敢，我沒有那個資格」。他說，沈伯洋很強，不但有很多力量聲援，沈伯洋也在自救。王世堅也表示，這是個法治的世界，沈伯洋也沒有違反任何刑事法規，不可能被刑事引渡等，事實上也不能引渡政治犯，「安全上絕對不會有問題」。

另精神科醫師沈政男建議吳怡農看王世堅的質詢，好好學習從議員做起，王世堅則表示「吳怡農本來就很強」，對上蔣萬安是「雙帥對決」，很有看頭。「我看好他」，也看好鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜等人，黨內正在做最後的評估，相信黨一定會讓最強的人出來。

至於外界更有點名王世堅或蔡其昌參選桃園市長，王世堅則笑喊「蔡其昌很適合，我不適合，我完全沒這麼想」。王世堅說，能回到立法院已經是最大的光榮了，為國家社會說點話、做點事，已經可以寫到族譜了，不敢奢望。

