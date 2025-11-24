被點名「奇兵」挑戰張善政 季連成表態：從未想過選縣市長

民進黨在2026桃園市長這局，要派誰挑戰現任國民黨籍市長張善政，近日傳出行政院政委、退役中將季連成為可能人選，綠營人士認為，季連成先前在花蓮光復救災表現，可提升綠營聲勢，同時吸引向來缺乏的軍系選票。對此，季連成也做出回應。

被點名代表綠營選桃園市長，行政院政委、退役中將季連成回應了。（資料照／中天新聞）

民進黨力拼收復失土，其中桃園市長部分，黨內主動表態或被點名參選者包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰、公平會前主委彭紹瑾、立委王世堅、蔡其昌、外交部長林佳龍等多人。選對會希望推派「大咖級」戰將拉抬整體氣勢，不過，卻有一名綠委與一名在地議員私下盛讚，季連成正是那張夢幻王牌。

季連成軍事資歷完整，歷練過步兵連長、旅長、師長、陸軍第十軍團副指揮官、參謀本部副參謀總長、陸軍副司令，2018年以中將身份退役，去年入閣擔任政委。他上月進駐花蓮光復鄉中央災害應變中心前進協調所，穩健指揮，動員軍方、整合政府和民力百分百完成家園清淤，表現亮眼，也被花蓮人敲碗選花蓮縣長。

有綠委私下表示，把這麼好的人才鎖在花蓮，仍恐難撼動傅氏王朝，會浪費人才，選六都季連成會更有爆發力。一來符合桃園龐大軍人族群背景，二來季跟張善政「佛系治理」特色有對比，能翻轉執政黨選情，季連成絕對是桃園空降奇兵。

桃園市長張善政。（資料照／中天新聞）

綠營在地議員細數桃園軍事單位分布，陸軍司令部在龍潭，龜山有陸戰六六旅營區，楊梅、平鎮區各有陸軍機步二六九旅、六軍團21砲指部，加上中壢、龍潭等區眾多新村、眷村。該名議員指出，「軍系一向是民進黨很難拉到的票」，「如果季連成空降，桃園軍人、軍眷、下一代對季的身份跟經驗會比較有共感」，身份認同可以讓桃園軍系票不要偏藍偏得那麼多。

該名議員提到，花蓮是傳統選區，一定要在地方跑很深、扎根，「季連成不一定適合」。相對地，桃園有很多外來人口，除南桃園仍有比較農村地方，其餘均都市化，如果打空戰，以季的個人條件、特色，挑戰桃園會比戰花蓮吃香、好打。

對於被點名是綠營參選桃園市長的「活棋」，季連成今（24）日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時回應，「沒有想過去選縣市長，沒有」。

總統府副秘書長何志偉已勤跑桃園地方基層有1年時間。（資料照／中天新聞）

季連成從兩個層面分析，首先，縣市長服務的對象是縣民和市民，參選人平時長期在地方經營，應該由他們參選。至於自己的位置，在行政院當政委，所做的工作是全國性的，他個人是比較喜歡服務全國民眾。

其次，要曉得自己的專業和專長在哪裡，季連說自己非常清楚，他的專業能力不是當縣市長，而是在救災、救援與防災工作，替國家做更多事情，用人應朝專業來用，才是真正最好的方式。

