被點名「桃園市長」黑馬？ 季連成：不會去從事選舉

政治中心／屈道昀、宋弘麟 台北報導

內政府連續兩天召開重大自然災害的國際論壇，閉幕典禮邀請到行政院政委季連成來演講，不過外界關注明年桃園市長選舉，季連成被點名有望批綠袍出戰，季連城斬釘截鐵地說不會去選舉，比起在地方政府做事，在政府部門做事讓他更有成就感。

行政院政委季連成：「我想大家對我應該是熟面孔了，剛從這個馬太鞍溪救災經過到這裡來，大概在花蓮待了24天。」

一開口就讓底下哄堂大笑，行政院政委季連成在花蓮光復鄉，指揮坐鎮馬太鞍溪堰塞湖能力備受肯定，受邀參與重大自然災害論壇的閉幕嘉賓，向國際友人分享如何運用短短20天，讓光復鄉完成救災。

行政院政委季連成：「這次我們有強大的志工在協助我們，這個志工是我們國家的軟實力，我們機制並不是那麼固定而且硬邦邦，我們機制可以隨著災情不同，會有不同的一個改變。」

季連成的果斷決策、超高辦事效率，讓光復鄉災民安心許多，在台上更不忘拿起近期話題度超高的小橘書應援，要民眾沒事多翻閱，在救災來臨時絕對能派上用場。

行政院政委季連成：「大型災害來臨的時候，震災來臨的時候，我們的網路也許是不通的，我們如果有實體的本子，我們可以翻開來讓我們知道，我們該做什麼。」

不過明年就是九合一大選，外界點名季連成選花蓮、甚至形容他是「活棋」可以挑戰桃園市長張善政，季連成笑回別當真。

2026桃園市長選舉民進黨立委王義川頻被點名。（圖／民視新聞）行政院政委季連成：「我知道我的能力在哪裡，我的專業在哪裡，我不會去從事選舉，選舉應該交給長期對地方經營的政治人物，放在政府部門做事，比在縣市政府做事要來的更有成就感。」

2026桃園市長選舉總統府副秘書長何志偉頻被點名。（圖／民視新聞）黨內同樣呼聲高的還有現任立委王義川，以及勤跑基層的總統府副秘書長何志偉，究竟由誰出戰桃園市長，也許很快就有答案。

