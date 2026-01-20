被點名「為什麼不跳」聽障粉絲發文還原過程 Rain中文致歉：是我不夠體貼

台北市 / 林彥廷 綜合報導

韓流天王Rain巡演「 <STILL RAINING:ENCORE> - TAIPEI」17日登上台北小巨蛋開唱，而演唱會中Rain發現搖滾區一名歌迷未跟著互動跳起來，並氣得跺腳喊出「為什麼不跳」。對此，該名歌迷也在Threads上發文表示，自己有聽覺障礙，需讀唇或即時字幕輔助，第一時間未能理解Rain的意思，希望Rain能看到貼文，知道自己並不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格。而串文也成功吸引RAIN以中文留言回應「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」

歌迷於Threads上發文表示，被Rain點名的來自首了，不是她不跳，是她根本沒聽懂Rain和翻譯說什麼，因為她有聽覺障礙，需讀唇或即時字幕輔助。事後覺得幹嘛不和Rain比手語啦，好鬧喔！不想被他誤會是不聽話的粉絲。

歌迷指出，雖然被Rain點名已是最棒的生日禮物，但許願第三個不能說的願望，就是想讓Rain看到這篇文章，希望Rain知道她的狀況，不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格。

對此，Rain也親自以中文回應串文，他表示，真的非常抱歉，不知道你聽不見聲音。是他不夠體貼、考慮不周。真心祝你生日快樂！雖然發生了這樣的小插曲，但我們也因此擁有了一個美好的回憶呢。

Rain提到，藉由這次的機會，也讓他覺得以後在各方面的表演上，都應該要更加細心經營才行。「真心感謝你來觀看演出，我很感動。雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」

