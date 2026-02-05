被點名「美中認可」2028最理想總統 蔣萬安：我心裡最大是台灣人民 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各黨人選陸續浮出台面，而不少目光也注意2028總統大選，誰可對戰總統賴清德。資深媒體人吳子嘉昨日點名台北市長蔣萬安是最好的總統人選，若能當選，台灣會完全不一樣，將迎來「光輝10年」；對此，蔣萬安今（5）日受訪笑回，「我心裡最大的就是台北人、台灣人民」。

吳子嘉昨日於節目直播中高度肯定蔣萬安的個人素質。他認為，蔣萬安擁有美國律師執照，中英文流利且學問紮實，是極具高度的領袖人才；且美國相信蔣萬安不會出賣台灣，中國也看好蔣萬安不會搞台獨，是政壇當前「最大公約數」。

吳子嘉強調，2028年大選的重要性遠遠超過2026年地方選舉，若能由蔣萬安勝出，台灣有望走10年大運、迎來「光輝10年」。

蔣萬安今日上午出席南港展覽館動漫展開幕，對於吳子嘉盛讚他具備美、中雙方都能接受的領袖特質，蔣萬安表示，「我心裡面最大的是就是台北市民、台灣人民，沒有要越分（分際）」。

照片來源：翻攝自蔣萬安臉書

