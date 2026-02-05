被點名「2028最大公約數」 蔣萬安：我心裡最大的是台灣人民

台北市長蔣萬安5日出席第14屆台北國際動漫節開幕。(記者張嘉明攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕2026年九合一選舉逼近，不過政壇也有人放眼2028，預測誰能挑戰總統賴清德？媒體人吳子嘉指出，2028大選的最大公約數，不是總統賴清德、台中市長盧秀燕，而是「美國、中國都能接受」的台北市長蔣萬安。台北市長蔣萬安今(5日)笑回「我心裡最大的就是台北市民、台灣人民，沒有要約分。」

吳子嘉在昨天在直播節目《董事長開講》中表示，蔣萬安具備美、中雙方都能接受的領袖特質，是政壇當前的「最大公約數」，蔣萬安擁有美國律師執照，中英文流利且學問紮實，其背景具戰略優勢。吳子嘉認為，美國相信蔣萬安不會出賣台灣，中國也看好蔣萬安不會搞台獨。

對此，蔣萬安出席台北國際動漫節前受訪表示，「我心裡最大的就是台北市民、台灣人民沒有要約分」。

