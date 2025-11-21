被點名2026參選新竹縣長 鄭朝方同框蕭美琴逛傳統市場

政治中心／綜合報導

2026新竹縣長選戰，民進黨誰來出戰，外界點名人選也包含竹北市長鄭朝方，近來他才剛完成市場內部裝潢翻新、還邀請副總統蕭美琴來看，蕭美琴大讚"有個好的首長才能讓環境更好、生意更興旺"。

副總統蕭美琴、竹北市長鄭朝方一起坐在點心前比愛心，原來是竹北仁義市場爭取到整建經費、內部進行翻新，蕭美琴來感受傳統市場新風貌。

蕭美琴到竹北市看市場翻新，竹北市長鄭朝方全程陪同。（圖／民視新聞）

蕭美琴說「竹北是台灣生育率最高的地方，傳統市場的生命力、讓傳統市場的人情味跟溫暖能夠持續擴散，政策不是離我們非常遙遠，我們有個好的首長，生活環境會改善、每一天會改善、做生意的地方也越來越好。」

鄭朝方說「我們的改善核心是延續傳統老市場的人情味並且給予新生命，讓攤商跟採買民眾有更好體驗，不亮的地方我們點亮、髒亂的地方我們改善，這是最難的事情。」

鄭朝方說自從市場翻新後，店家業績提升好幾成，隨著2026年選戰接近、新竹縣長楊文科屆滿卸任，鄭朝方不只"拚竹北市長連任"這個選項，他也被點名"更上層樓"。

記者問「看到市長這麼多政績，是不是支持他參選明年縣長？」

被問到選舉題，蕭美琴說會有專門的委員會處理。（圖／民視新聞）

蕭美琴說「主要來看到我們竹北，這幾年市長用心、跟大家共同努力下在生活各領域的提升，非常感動，看到首長的用心、也看到他的付出，至於你們剛剛問的問題，有另外的委員會處理。」





新竹縣向來是民進黨艱困選區，這回有沒有機會拚翻轉，就看選對小組能不能提出亮眼人選。

（民視新聞綜合報導）

