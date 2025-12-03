被點名2026「選縣市長」 林佳龍：目前沒這打算

外交部長林佳龍備詢。廖瑞祥攝



隨著2026年縣市長選舉接近倒數一年，有傳出民進黨2026桃園市長初選角逐者眾，外界點名總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰還有外交部長林佳龍都可能參選。對此，國民黨立委王鴻薇今天（12/03）質詢時問林佳龍，是否有意在2026參選縣市長？林佳龍表示，目前沒有這打算，現在是以外交部長在備詢，不適合回答，但王鴻薇不滿意這個答案，指林佳龍在迴避問題，但林佳龍仍笑臉應對，表示現在要把外交部長做好，未進一步透露口風。

外交部長林佳龍今天上午應邀到立法院外交國防委員會對美中關係進行專題報告並備詢，國民黨立委王鴻薇質詢時問林佳龍，是否有可能參選明年縣市長選舉？林佳龍表示，他目前沒有這打算，「我現在是以外交部長在備詢」，因為現在的身分是外交部長，這個問題，他現在的身分不適合回答，現在就是把外交部長做好。

王鴻薇續問，所以林佳龍只能回答「目前沒有這樣考慮，絕無可能」嗎？林佳龍表示，他覺得這問題有陷阱。王鴻薇不滿意這答案，指林佳龍「我覺得這問題你在迴避」，因為要選明年縣市長，可能明年上半年就離開這位子。林佳龍則表示，「現在我就是把外交部長的角色做好。」

