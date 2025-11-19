被黨停職受訪還遭阻！何鷹鷺崩潰喊冤

▲何鷹鷺前往黨中央說明時，卻被中央黨部的人阻擋。（圖／翻攝自直播畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常委何鷹鷺，日前穿有毛澤東頭像的衣服，拍抖音談論促統言論，國民黨考紀會今晚發布新聞稿表示，予以何鷹鷺停止黨職處分，並強調黨紀沒有模糊空間。對此何鷹鷺不服氣，認為又沒有喊「武統」，今（19）日親自前往黨中央說明時，卻被中央黨部的人阻擋，趁著間隙對媒體喊冤：「我今天的所作所為，我都是為台灣人民安全」。

何鷹鷺今天在國民黨中央黨部接受媒體聯訪，但卻遭到國民黨中央黨部的人員以「如果現在還有黨職就沒問題」的理由阻擋，讓何不滿回嗆，在孫中山銅像前應該沒問題，自己還是黨員，還有權利進中央黨部，「國民黨已經把我賣給民進黨了？意思就這樣子啊？」

不過，對方還是堅持移駕外面受訪，讓何鷹鷺直呼，對她的處分還沒公布，她還沒接到命令，而且黨部是國民黨租的，她也有出錢。

何鷹鷺也要記者評評理，聽聽這是什麼意思？不是她要來開記者會，是記者不約而同來，「我言論還有沒有自由？行為還有沒有自由？」連記者採訪都不行是什麼意思？是出於什麼立場？「我也不是很好說話的人！」

何鶯鷺也趁著爭執間隙喊冤，「有些東西民進黨把它炒作起來，說我支持兩岸統一、中國統一，早日回到祖國懷抱，這個話我是說過，因為兩岸本來就是一家人，我們要團結和平相處，就是說九二共識，某方面都達到共識，統一思想、統一認知，我是這個意思」。

何鶯鷺強調，「並不是說，我希望用武力，叫囂要中國打台灣，這個我從來沒有這樣想法，我今天的所作所為，都是為台灣人民安全、千千萬萬個家庭幸福著想。」

何鶯鷺痛批，「為什麼民進黨沒事就拿我們陸配開刀？我們陸配在台灣言論受到限制，台灣強調的言論自由，民進黨為何要限制我不能說話？」，作為並沒有威脅到台灣人民安全。

