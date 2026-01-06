被鼓勵2026參選！陳佩琪嘆「無力承擔」：有需站台我義不容辭

2026地方大選將至，近日民眾黨主席黃國昌透露，曾向柯文哲建議過陳佩琪有沒有可能「去選某個地方」，引發討論。不過，陳佩琪自承體力和精神狀態實在無力承擔，而她在2024年9月就已經加入民眾黨並成為終身黨員，若民眾黨公職候選人需要她去幫忙助選的，經黨部評估、合適她去的，一定義不容辭。

陳佩琪。（圖／中天新聞）

陳佩琪表示，現在每天除了勤找工作外，最重要的事就是努力練英文，最近護照過期，也去申請新的了，其餘時間就是積極把口才練好，少子化下找工作也不易，人生剩下的時間就是把柯文哲遇到的司法奇蹟，講到天涯海角、講到自己進棺材的那一刻。

陳佩琪說，最近天氣變冷，憂鬱症都會發作，柯文哲常說她會迷迷糊糊地在睡夢中大吼大叫，有一次她夢見天氣很冷，柯文哲在北所裡沒被子蓋，另外還夢見一些很奇怪的情節，就會忍不住驚叫清醒。她也問過柯文哲，冬天在那種冬冷夏熱的老建物是怎麼過日子的，柯卻一副若無其事的樣子對她說：「把天窗用紙板擋著一， 然後所有的衣服都穿上去睡覺，就可以過一晚了。」

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪指出，一整年下來，每天還是滿腦子想著柯文哲那離譜至極的官司。她質疑，若有這麼明顯的犯罪事實，為什麼卻全然查無不法？柯文哲被用「莫須有」的罪名、莫名其妙被關了一年？去年三月底法院才開始提人訊問，前三個月就是關來好玩的，當然是看看你會不會受不了、自己先投降。京華城動用了8個檢察官，找來200多位證人，只有民進黨色彩濃厚的林欽榮一人說違法，但林自己在高雄亞灣也是這樣幹的，而且還在法院上自打臉說：「打官司中的案件不能送研議」，自己在副市長任內明明也是這樣幹的，卻敢上法庭指責別人這樣做不對，被沈先生說他意圖索賄，嚷嚷說要告一年多了，卻還不見蹤影。陳佩琪直呼，台灣的司法就像陳時中說的：「台灣NO1，世界上誰可以比的上台灣。」

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

「知道民眾黨有鼓勵我去選舉的聲音」，陳佩琪說，她自承體力和精神狀態實在無力承擔，但從2024年9月就已經加入民眾黨成為終身黨員了，「黨公職候選人若有需我去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適我去的，我一定義不容辭。」現在全心全力放在照顧柯文哲的生活和健康上，每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。

