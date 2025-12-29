被「他」激到喊選彰化縣長？謝衣鳳還原內幕

▲國民黨立委謝衣鳳（右）28日正式對外表態，將投入彰化縣長選舉。（圖／翻攝自謝衣鳳臉書）

[NOWnews今日新聞] 面對2026年彰化縣長選戰升溫，國民黨重量級人選、立委謝衣鳳昨（28日）正式對外表態，將投入縣長選舉。不過，當天總統賴清德南下彰化宮廟參香時，卻在國民黨籍現任縣長王惠美、以及同黨立委謝衣鳳都在場的情況下，公開喊話期盼民進黨提名的立委陳素月「接棒縣長」，畫面曝光後引發熱議。對此，謝衣鳳也親自還原真相，並直呼：「沒想到有這一Part！」

謝衣鳳昨晚受邀上call in節目《馬德有事嗎》，主持人林宸佑直接詢問：「有沒有被賴清德激到？」她則直球回應說：「我沒有啊，我在他來之前就講了，大家可能時間序有點弄錯。」她也重申，宣布參選縣長的影片，其實早在賴清德到彰化之前就已經錄製完成，並非臨時受到刺激才表態。

談到賴清德當天在宮廟場合公開提及陳素月接棒一事，謝衣鳳表示，現場原本就是單純參與建醮大典，向神明祈求國泰民安、風調雨順，這也是所有人共同的心願，並未事先預期會出現這一Part政治發言橋段。

謝衣鳳指出，現場來自不同政黨，她身為在地立委與廟方代表，接待總統到訪本就是基本禮數，黨派之爭不需要過度渲染。她也透露，近期確實有不少人關心她是否投入縣長選戰，自己也認為時機差不多成熟，才會對外說明方向，儘管目前整合尚未完全到位，但已經有明確目標，接下來將循序推動相關規劃，讓團隊逐步到位。

