被「厭世感」籠罩？別再內耗自己…營養師親授最溫柔的8大解方：這樣吃＋做，幸福感真的回來了！





有時候覺得煩、覺得懶、覺得提不起勁？尤其天氣一冷，更容易感到情緒低落……

其實「煩、懶、倦」不是病，是激素失衡，只要補對營養搭配對的活動來調整體內激素，就能用最溫柔的「情緒整理方式」讓身體重新回到穩定軌道。

高敏敏營養師針對8大內耗狀態，提出專屬解方，各種症狀這樣吃＋做，跟低潮說掰掰：

1、情怒、提升血清素

2、疲憊、拖延症、提升多巴胺

3、恐懼、懶惰、提升腎上腺素

4、壓力大、降低皮質醇

5、情緒低落、提升內啡肽

6、失眠、提升褪黑激素

7、焦慮、提升GABA

8、內耗、提升正念

1、情怒、提升血清素

這樣吃：香蕉、豆製品、全穀類。這些食物富含色胺酸 ，是血清素的原料，能讓大腦放鬆、幫助情緒更平穩。

這樣做：深呼吸、聽音樂放鬆，呼吸能刺激副交感神經。音樂則能安撫情緒，有助穩定心跳與情緒波動。

2、疲憊、拖延症、提升多巴胺

這樣吃：酪梨、堅果、黑巧克力。富含酪胺酸與鎂，能促進多巴胺分泌，幫助腦袋更有動力與成就感。

這樣做：冷水澡、設定小目標，冷水刺激可讓神經瞬間甦醒。設定小目標並執行則能給大腦「完成任務」的快樂訊號。

3、恐懼、懶惰、提升腎上腺素

這樣吃：綠茶、咖啡、柑橘類。咖啡因與維生素C可短暫提神，讓腎上腺素分泌幫助專注。

這樣做：深呼吸、波比跳。透過規律呼吸讓血氧提升 搭配快速運動啟動「行動模式」。

4、壓力大、降低皮質醇

這樣吃：深綠菜、全穀類、雞胸肉。富含B群與蛋白質 幫助穩定皮質醇分泌 減少長期壓力造成的疲勞。

這樣做：散步、看風景。散步時放慢步調能降低壓力荷爾蒙，大自然能刺激多巴胺與血清素產生。

5、情緒低落、提升內啡肽

這樣吃：辣椒、黑巧克力、香蕉。辣椒素與可可能刺激內啡肽分泌，幫助對抗低落與焦慮。

這樣做：跑步、遛狗。有氧運動能產生「跑者愉悅感」，陪毛孩散步更能安撫壓力反應。

6、失眠、提升褪黑激素

這樣吃：櫻桃、核桃、燕麥。這些食物能促進褪黑激素自然分泌，幫助身體辨識「睡眠時間到了」。

這樣做：曬太陽、泡澡。白天曬太陽能調整生理時鐘，泡澡放鬆肌肉幫助更快入睡。

7、焦慮、提升GABA

這樣吃：牛奶、味噌、優格。益生菌能刺激腸道生成GABA，改善焦慮感與心跳過快。

這樣做：冥想、瑜伽。放慢呼吸能平靜神經系統，瑜伽能釋放緊繃能量，改善睡眠品質。

8、內耗、提升正念

這樣吃：鮭魚、亞麻籽、核桃。Omega-3能幫助腦部傳導順暢，穩定情緒、減少過度反應。

這樣做：寫日記、靜坐。把情緒寫出來是最溫柔的整理方式，靜坐能訓練專注與自我覺察。



營養師小提醒

身體的每一個情緒都在傳遞訊號，當你懂得用營養與行動調整它，讓自己快速回到正軌，重啟好狀態 。

(本文獲「高敏敏營養師」授權轉載，原文刊載於此）





