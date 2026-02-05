被「台灣地震」嚇到！新婚越南妻返鄉拒回台…彰化男無奈訴請離婚

記者吳泊萱／彰化報導

彰化男子跨海娶越南新娘，結果婚後1年，越南妻以台灣頻繁地震為由，回越南後拒絕返台，男子無奈訴請離婚。（示意圖／翻攝自Pixabay）

彰化一名男子阿民（化名）在父親介紹下，透過視訊與一名越南籍女子交往，順利結為連理，但女方嫁來台灣不久後，就因地震頻繁，因娘家擔心返回越南，結果這一回去就再也沒回來，最後說不適應台灣生活、怕地震拒絕回台，並在越南訴請離婚。最終阿民無奈向法院訴請離婚，法官判准。

判決書指出，阿民在2023年3月7日與女方在越南登記結婚，女方於同年8月入境台灣與阿民共同生活，並在同年11月10日於台灣辦妥結婚登記。

廣告 廣告

但好景不常，2024年4月10日下午，女方稱家中母親擔心，要回家一趟，結果離境後再也沒回來，隨後以不適應台灣生活與地震，要奉養越南的父母，以及雙方觀念不合，在8月於越南提出離婚。

阿民無奈下只好向法院訴請離婚，案件審理期間，阿民父親還原事發經過，表示媳婦因台灣頻繁地震，說在越南的媽媽擔心她，希望她回家一趟，加上媳婦沒有機車駕照，想說她回去也可以順便考駕照，就讓媳婦回國，結果媳婦回越南後就一直拖，說沒考過，最後乾脆攤牌表示不回來了。

阿民父親指出，媳婦是客戶介紹的，跟客戶好像有親戚關係，來台灣後都在她姊姊家幫忙，週一到週六都住姊姊家，只有週日回家。兒子在結婚前，有透過視訊、網路交往，去越南後就馬上結婚，並在當地住了半個月，回台灣後也有透過視訊與媳婦聯絡，兩人平時相處狀況都正常，沒有異狀。

法官審酌，雙方已無夫妻實質生活，也無法期待兩造繼續維持及經營婚姻生活，依《民法》第1052條第2項規定，判准2人離婚。

更多三立新聞網報導

獨家／職業被害人？美魔女撿屍斂財案外案…求當AV女優被打槍告名導性騷

獨家／揭密美魔女剝皮術！假求救真斂財「夜店獵男三部曲」：公審逼和解

獨家／美魔女黑化原因曝！偷鄰居滷味沒錢賠…告名導、坑房東惡行全紀錄

台74全年狂開1.5萬張超速罰單！市庫進帳9286萬…「最強桿王」地點曝光

