被「台灣1零食」嚇壞！韓人氣男團當場一吃秒變臉 真實反應全被拍

記者蔡維歆／台北報導

NCT WISH首次品嚐傳統甜點燒仙草與話題零嘴香菜餅乾。（圖／TVBS提供）

韓國超人氣男子團體NCT WISH團員再次體驗傳統甜點燒仙草，並首度挑戰讓不少人敬而遠之的香菜口味餅乾。身為「不吃香菜派」的 SION 一嚐之後，立刻露出難以言喻的微妙表情，其他成員見狀紛紛笑說：「就叫你別試嘛！」而對談中帶來眾多粉絲好奇的問題，像是「誰是平常洗澡洗最久的成員」，題目一出所有團員都毫不猶豫的指向JAEHEE，就連他也一臉尷尬的用雙手指著自己。

NCT WISH即將成團兩周年。（圖／TVBS提供）

喜歡泡半身浴的JAEHEE，平常洗澡都要占用浴室一個小時以上，但他也連忙補充若和成員住同一間房間，都會先問有誰要先洗澡，避免干擾其他團員使用浴室，展現細膩體貼的一面。話鋒一轉，主持人拋出一道限定隊長SION回答的題目：「成長最多的成員」，SION稍作思考後回答RYO與SAKUYA，並進一步解釋，雖然這段時間大家都有成長，但這他們兩位外表變化最大。

考驗結束後，《T爆娛樂》主持人準備了傳統小吃燒仙草，以及話題十足的香菜餅乾犒賞 NCT WISH 六位成員。結果隊長 SION 和 RYO 一聽到香菜，立刻舉手自爆是「不吃香菜派」。有趣的是，SION 吃了燒仙草後，竟主動拿了一片香菜餅乾小嚐一口，立刻露出難以下嚥的表情，隨即被其他成員吐槽：「就叫你不要吃！」、「有跟你說過不要吃啊！」

