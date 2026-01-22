被「嚇死」？美7旬婦搭環球影城雲霄飛車 「動脈瘤破裂」身亡

美國佛州奧蘭多環球影城（Universal Orlando）驚傳意外，一名70歲婦人於搭乘園區知名雲霄飛車「木乃伊復仇」（Revenge of the Mummy）後突然失去意識，送醫搶救無效身亡。

美國佛州奧蘭多環球影城雲霄飛車傳出意外。（示意圖／Pixabay）

美國《紐約郵報》報導，死者為羅莎斯（Ma de La Luz Mejia Rosas），事發於2025年11月25日，報導指出，羅莎斯當天與子女及孫子女一同到樂園遊玩，卻在搭乘最高時速可達約72公里的室內雲霄飛車後，出現身體不適並失去反應，隨即被緊急送往附近醫院。

然而，羅莎斯送醫後，最終仍於12月9日在奧蘭多區域醫療中心（Orlando Regional Medical Center）過世，死因為「未伴隨外傷的動脈瘤破裂」，律師指出，目前家屬要求取得該設施的操作流程、安全規範、維修紀錄與過往事故通報資料，並呼籲業者「全面透明說明導致死亡的真正原因」。

根據統計，「木乃伊復仇」自2004年啟用以來，至少通報過21起事故，乘客申訴內容包括噁心、暈眩、癲癇發作，甚至脊椎骨折。該設施以電影《神鬼傳奇》為主題，全程約3分鐘，行駛距離近670公尺，結合高速滑行、火焰特效與沉浸式投影，目前已暫時關閉。

