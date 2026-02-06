被「她」拖住輔選腳步？吳子嘉揭北市長戰局

▲媒體人吳子嘉斷言台北市長之戰，百分之百會是蔣萬安當選。（圖／鄭孟晃攝）

[NOWnews今日新聞] 各政黨積極展開縣市長布局，民進黨日前正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，並在台南、高雄激烈初選落幕後，逐步完成地方戰線部署；不過，作為政治指標的首都台北市，綠營人選至今仍未拍板。對此，媒體人吳子嘉斷言，台北市長蔣萬安百分之百當選，但若行政院副院長鄭麗君代綠營出征，恐怕會「拖住」蔣萬安到外縣市輔選的腳步。

近日國民黨主席鄭麗文接受《經濟學人》專訪時，再度拋出「我是中國人」的說法，引發政壇議論，她強調，若回歸《中華民國憲法》的規定，「我們也是所謂的中國人」。蔣萬安4日受訪時被問及此議題，他則是明確切割，強調自己一貫立場是「我是台灣人，也是中華民國的國民」。

吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》中分析，鄭麗文的發言對國民黨選票「絕對是扣分」，並直言若兩人對比，蔣萬安在未來選總統的條件上，明顯比鄭麗文好得多，因為美國與中國都能接受，蔣萬安是美中關係的「最大公約數」；反觀鄭麗文，只有中國支持，沒有未來，頂多當幾年黨主席。

針對網友提問蔣萬安是否具備更高層級政治潛力？吳子嘉則表示，現在談2028總統選舉仍言之過早，但就2026台北市長選情來看，蔣萬安不僅有選票，而且是百分百穩當選。他也強調，能夠平衡美中關係的領袖，才對台灣有重大貢獻，並批評總統賴清德一路高舉「抗中保台」，反而加劇對立。

吳子嘉直言，蔣萬安當前最重要的任務，就是以高票連任台北市長，「我自己是台北市民，一定投給蔣」。至於台北市長選戰，近期也傳出若綠營派出行政院副院長鄭麗君，可藉此「拖住」蔣萬安到外縣市輔選的空間；不過，蔣萬安對此僅低調回應，距離選舉仍有一段時間，目前首要任務仍是專注市政、推動各項建設。

