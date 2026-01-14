被「神明的移動城堡」擋在路上 7萬網友按讚笑稱：感覺今年會旺

網友PO出影片稱自己被宮廟堵在後方，立刻引發討論。（Threads @sanguoyster授權提供）





距離農曆年已經只剩下約1個月，不少人也計畫著年假前後到宮廟裡參拜。有網友近日PO出影片，只見一輛卡車載著一座廟、更橫跨2個車道，後面車輛雖然無法超車，但全都乖乖跟著、沒有駕駛按喇叭。影片一出也吸引超過7萬網友按讚，大呼：「根本是神明的移動城堡！」

有網友因為在路上開車的時候，被前方卡車載運宮廟擋住，覺得畫面太有趣而PO上Threads，引發網友討論，不少網友覺得新奇，紛紛大呼：「跑得了和尚跑不了廟，這句話今天開始從歷史上抹去」、「台灣人怎麼這麼促咪啦」、「真『會活動』！」

不過也有網友解釋，現在很多廟都是在工廠加工完畢後，再運往目的地「組裝」，畫面中就是要運往現場的廟；不少人也分享以往看到的「移動宮廟」，令網友大呼神奇。

