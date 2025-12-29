被「綠」2年還不知！尪送妻手機幫備份「驚見小王Line」：一直要我Ｘ

記者羅欣怡／新竹報導

新竹人夫送妻子手機，幫忙備份時才發現自己早被「綠」2年。（示意圖／freepik）

新竹人夫阿力（化名）送手機給妻子小美（化名）當生日禮物，但卻在幫忙備份時，意外發現自己被戴綠帽已經兩年，小美和小王的鹹濕簡訊「只有你胃口很大，一直要我Ｘ，都不停不能射」、「我們也有做過快1個小時的阿（啊）」讓阿力妒火攻心，憤而對妻子求償120萬元，新竹地院審理後判賠30萬元。

判決書指出，阿力和小美婚後育有1子，去年2月阿力送手機當生日禮物，經過小美同意幫忙備份資料，但卻意外發現小王的存在，兩人的對話宛如熱戀中的情侶，連最私密的床上情話也都相當露骨，小王甚至也知道小美的已婚身份，但仍一頭栽進情網中。

法官勘驗二人對話內容，發現小王說「每一個抱抱都要刻在心裡」、「我疼妳」、「我愛你，我不要妳很累」、「我要圈住你」，言行顯已逾越一般男女正常社交應有分際，已達破壞、動搖兩造間婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度，自屬侵害陳男配偶權之行為，且情節重大，最後判賠30萬元。

