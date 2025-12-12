被「一胎化政策」害慘？中國將對「避孕品課稅」催生

國際中心／李明融報導

中國的生育政策，總是在兩個極端來回擺盪，從上世紀嚴格執行「一胎化政策」，導致數千萬家庭因強制結紮、高額罰款而遭受痛苦，而今面臨嚴峻的少子化和人口負成長危機，政府不得不全面放開生育限制，為刺激國民生育意願，中國近期宣布明年開始將對避孕用品徵收增值稅。消息曝光後，引發部分女性反感，甚至揚言「寧願禁慾」，專家也警告這恐帶來公共衛生風險。

中國「避孕品課稅」，有專家憂心恐帶來公共衛生風險。（圖／美聯社影像）根據《美聯社》報導，中國政府近期頒布新的增值稅法，自2026年1月1日起，避孕藥及保險套等用品將不再享有免稅優惠，而是適用一般商品的13%增值稅，儘管官方媒體報導不多，但這項消息仍在中國社群平台掀起討論，就有中國網友嘲諷「傻瓜才不知道生兒育女比戴套更花錢」，還是寧願多花錢也不想生小孩，另外，也有專家擔心避孕用品也會因此漲價，導致非計劃懷孕跟性傳染病案例增加。一名生過小孩的母親受訪表示，對於這樣新政策感到不滿，她認為過去計劃生育時期的強迫手段相比，現政策顯得「荒謬無情」，更揚言要帶頭禁慾。

中國不斷推出政策控制人民生育，有婦女痛批這項政策是一種管控女性身體與性慾的手段。（圖／美聯社影像）

中國自1980年代實行「一胎化政策」，2015年放寬至二胎，2021年再開放三胎。過去政府積極推行避孕政策，甚至許多相關用品不用花錢就可以取得。這次政策出現大反轉，讓中國民眾看傻眼。統計數據顯示，中國新生兒數量持續下滑，2019年為1470萬人，去年減至950萬人。美國維吉尼亞大學人口統計研究小組主任蔡倩（Qian Cai，音譯）認為，這項稅收的鼓勵生育效果將「非常有限」，對於原本就不打算生小孩的民眾來說，相比育兒的龐大費用，多花13%的避孕稅不太可能影響這些族群的決定；江西省萍鄉市32歲教師鄒萱痛批，這項政策是一種管控女性身體與性慾的手段。專家也擔憂，減少保險套用量恐提高公衛風險，漲價可能導致經濟弱勢族群難以取得避孕用品，促使非預期懷孕及性傳染病增加，且進一步導墮胎數量跟醫療成本提高。

